Платини подал иск против УЕФА на 7,2 млн евро

Французский футбольный функционер Мишель Платини подал иск против УЕФА. Он обвиняет организацию в невыплате заработной платы. Сумма задолженности составила 5,5 млн евро. Всего исковые требования составили 7,2 млн, сообщает AFP.

В конце 2015 года Платини, занимавший также должность вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА), был отстранен комитетом по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Срок дисквалификации Платини истек в октябре, поскольку суд частично удовлетворил апелляцию француза, сократив отстранение до четырех лет.

Основанием для отстранения стал перевод Йозефом Блаттером, который руководил ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков (около €1,7 млн) из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году.