"Казань Арену" переименовали на три года

Стадион "Казань Арена" переименован в "Ак Барс банк Арену". Договор об этом подписан в столице Татарстана. Соглашение рассчитано на три года.

"Мы к этому шли последние 2-3 года. Рассматривались разные варианты. Наверное, нам помог Всевышний. Даже зелёная кровля подходит для банка", - заявил генеральный директор стадиона Миннахметов Радик.

"Казань Арена" была открыта в июле 2013 года. На стадионе прошли матчи чемпионата мира-2018 по футболу.