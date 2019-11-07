Грегу Харди запретили использовать ингалятор в бою с Волковым

UFC запретила бойцу и бывшему футболисту Грегу Харди использовать ингалятор, сообщает MMA Fighting. 9 ноябре в Москве американец встретится с россиянином Александром Волковым.

Харди в бою с Беном Сосоли воспользовался ингалятором между вторым и третьим раундами. Американец страдает астмой. Бывший футболист одержал победу, но поединок был признан несостоявшимся из-за того, что в UFC не знали содержимое флакона.

Харди проведет седьмой поединок в карьере в ММА, Волков в 38-й раз выйдет в октагон.