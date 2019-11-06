Кержаков подал три иска на бывшую жену

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков подал три иска в суд на бывшую жену Марию. Футболист собирается приостановить выплаты по алиментам, снизить их размер и отменить запрет на выезд из страны. Кроме того, еще один иск подан на судебного пристава, сообщает телеграм-канал Mash.

Кержаков в 2005 году женился на Марии, тогда же у пары родилась дочь Дарья. В 2010 году пара развелась.

Позже состоял в отношениях с Екатериной Сафоновой. В 2013 году у пары родился сын Игорь. В октябре 2014 года суд по иску Кержакова лишил женщину родительских прав.

В 2015 году Кержаков женился на Милане Тюльпановой. В 2017 году у них родился сын Артемий. 23 апреля 2019 года пара развелась.