Фигуристка Кихира подготовила новый каскад

Японская фигуристка Рика Кихира на тренировке показала новый каскад, который выучила для соревнований. Она прыгнула тройной аксель, ойлер и тройной сальхов.



Новый каскад Рики Кихиры.

Кихира в сезоне-2018/19, который стал первым для нее во взросло катании, выиграла два этапа и финал серии Гран-при. Также на ее счету победа на чемпионате четырех континентов.

Нынешний сезона 17-летняя японка начала со второго места на Гран-при Канады. Она уступила победу 15-летней россиянке Анне Щербаковой.