Волков на турнире UFC в Москве будет драться с американским футболистом

UFC подтвердила изменения в московском турнире. Бои пройдут 9 ноября. Ранее предполагалось, что главным событием вечера станет поединок между Александром Волковым и бразильцем Джуниором дос Сантосом.

Бразилец снялся с турнира из-за травмы. Его заменит Грег Харди, бывший игрок в американский футбол. Организация понизила статус боя, и теперь главным поединком станет встреча Забита Магомедшарипова и Келвина Кэттера.

Грег Харди - бывший игрок команд "Каролина Пантерс", "Даллас Ковбойс" и "Ричмонд Рогхайдерс". В 2018 году Харди начал карьеру в смешанных единоборствах, а в 2019 подписал контракт с UFC. На его счету 5 побед и 1 поражение. Последний бой Харди был признан несостоявшимся из-за того, что спортсмен использовал баллончик против астмы.