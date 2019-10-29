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Источник Правда.Ру

Волков на турнире UFC в Москве будет драться с американским футболистом

Спорт » Одиночные виды » Единоборства print

UFC подтвердила изменения в московском турнире. Бои пройдут 9 ноября. Ранее предполагалось, что главным событием вечера станет поединок между Александром Волковым и бразильцем Джуниором дос Сантосом.

Бразилец снялся с турнира из-за травмы. Его заменит Грег Харди, бывший игрок в американский футбол. Организация понизила статус боя, и теперь главным поединком станет встреча Забита Магомедшарипова и Келвина Кэттера.

Грег Харди - бывший игрок команд "Каролина Пантерс", "Даллас Ковбойс" и "Ричмонд Рогхайдерс". В 2018 году Харди начал карьеру в смешанных единоборствах, а в 2019 подписал контракт с UFC. На его счету 5 побед и 1 поражение. Последний бой Харди был признан несостоявшимся из-за того, что спортсмен использовал баллончик против астмы.

Темы ufc ufc в москве грег харди александр волков смешанные единоборства
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