Хоккеист Малкин получил гражданство США

Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин имеет гражданство США. Об этом в интервью Sports.ru сообщил юрист Дмитрий Мачихин. Он узнал о втором паспорте хоккеиста во время разбирательства по делу блокчейн-платформы, в которую вложился игрок НХЛ.

По словам Мачихина, он собрал необходимый пакет документов, в который попала информация о гражданстве владельцев акций.

"Эти вопросы вызвали напряжение у представителей Малкина: сначала долго шептались, а потом заявили, что в проекте есть гражданин США. Узнал я о том что это Малкин, только когда пришел его загранпаспорт", - сказал Мачихин.

Малкин проживает в США с 2006 года. Ранее сообщалось, что он состоит в общественном движении Putin Team.