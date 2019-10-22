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Источник Правда.Ру

Сотникова отдала 2 млн гадалке, чтобы приворожить хоккеиста Ткачева

Спорт » Фигурное катание print

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова передала гадалке 2 млн рублей не для того, чтобы помочь больной сестре. Ранее СМИ сообщили, что спортсменка хотела вылечить родственницу, но гадалка по имени Ольга скрылась после получения денег.

По сведениям "Комсомольской правды", на самом деле причина обращения к гадалке была другой. Фигуристка захотела приворожить хоккеиста "Ак Барса" Владимира Ткачева.

Спортсмены тайно от все встречались летом, но позже их отношения угасли. Как сообщают источники, вернуть любовь Сотниковой так и не удалось.

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Темы хоккей гадалка владимир ткачев фигурное катание аделина сотникова
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