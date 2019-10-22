Тарасенко стал первой звездой матча и девятым в истории "Сент-Луиса"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо" забил один гол и сделал две результативные передачи. Его команда победила во встрече со счетом 3:1, а россиянин был признан первой звездой игры.



Шайба Владимира Тарасенко в игре с "Колорадо".

Тарасенко набрал 10-е очко в сезоне и 428-е за карьеру в "Блюз". В его активе 214 шайб и 214 передач в 506 играх. Россиянин вышел на восьмое девятое место в бомбардирском списке "Блюз". Ближайшая цель Тарасенко - 452 очка Эла Макинниса. Лидирует по этому показателю Берни Федерко (1073 очка).

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