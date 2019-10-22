Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен установил новое достижение по продолжительности беспроигрышной серии. В классических шахматах норвежец не проигрывает уже 101 партию. Ранее рекорд принадлежал китайцу Дин Лижэню - 100 партий.
Карлсен не проигрывает с 31 июля 2018 года. За это время он одержал 33 победы и 68 раз сыграл вничью. Рекордную партию он провел против армянина Левона Ароняна на турнире на острове Мэн.
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