Магнус Карлсен установил абсолютный рекорд в классических шахматах

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен установил новое достижение по продолжительности беспроигрышной серии. В классических шахматах норвежец не проигрывает уже 101 партию. Ранее рекорд принадлежал китайцу Дин Лижэню - 100 партий.

Карлсен не проигрывает с 31 июля 2018 года. За это время он одержал 33 победы и 68 раз сыграл вничью. Рекордную партию он провел против армянина Левона Ароняна на турнире на острове Мэн.

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