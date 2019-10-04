Акцию с флагом Карабаха на стадионе организовали армяне из Бельгии

Группа болельщиков First Armenian Front (FAF) взяла на себя ответственность в организации акции с флагом Нагорно-Карабахской Республики на матче Лиги Европы "Дюделанж" - "Карабах" в Люксембурге. В четверг на 33-й минуте игры над полем появился дрон с флагом. Арбитру пришлось остановить встречу и увести команды в подтрибунные помещения.

Перед игрой на странице FAF в Facebook болельщики призвали "пристально следить" за событиями. После матча фанаты сделали заявление, согласно которому акцию организовала армянская диаспора в Бельгии.

Пауза в связи с флагом продлилась 20 минут, после чего команды вернулись на поле. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Карабаха". Позже министр спорта Люксембурга принес извинения азербайджанской делегации.

В пятницу Ассоциация футбола Азербайджана (АФФА) направила протест в УЕФА с требованием провести расследование инцидента.

Фото: Facebook

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