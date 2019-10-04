Азербайджан подал протест в УЕФА из-за флага Нагорного Карабаха

Ассоциация футбола Азербайджана (АФФА) подала протест в УЕФА из-за появления флага Нагорно-Карабахской Республики на матче Лиги Европы "Дюделанж" - "Карабах" в Люксембурге. В заявлении ассоциации отмечается, что этот инцидент является политической провокацией, которые недопустимы в футболе.

Также в АФФА усомнились в полной безопасности своих футболистов и попросили УЕФА расследовать инцидент.

Встреча между "Дюделанжем" и "Карабахом" была прервана на 33-й минуте, когда над полем появился дрон с флагом НКР. Футболисты "Карабаха" пытались сбить его мячом, а арбитр встречи увел команды в подтрибунные помещения.

Пауза продлилась 20 минут. Футболисты вернулись на поле, а диктор по стадиону принес извинения за инцидент. Позже с извинениями в адрес АФФА также выступил министр спорта Люксембурга Дэн Керш. Встреча завершилась победой "Карабаха" со счетом 4:1.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха находился в стадии эскалации с 1990 по 1994 год. Несмотря на мирный Бишкекский протокол, столкновения между сторонами периодически продолжаются и по сей день. Азербайджан не признает Нагорно-Карабахскую республику.

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