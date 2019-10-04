Медведеву в Шанхае забросали плюшевыми котами

Болельщики очень тепло встретили российскую фигуристку Евгению Медведеву в Шанхае. После выступления россиянки в короткой программе болельщики забросали ее плюшевыми игрушками.
На лед попали десятки синих кошек. Это ассоциация с талисманом фигуристки. На протяжении нескольких лет ее сопровождает игрушка Луна - кошка из мультсериала "Сейлор Мун".
Медведева выиграла короткую программу, а произвольную покажет в пятницу, 4 октября.
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