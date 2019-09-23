Месси отчитал футболистов "Барселоны" за поражение от "Гранады"

Футболист "Барселоны" Лионель Месси остался недоволен поражением команды от "Гранады" (0:2). Нападающий в раздевалке отчитал партнеров по команде.

"Давайте, давайте... Так не может продолжаться. Вы должны быть более сосредоточенными", - обратился Месси к команде.

Месси после травмы принял участие в двух матчах "Барсы". Он отыграл 32 минуты в матче Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (0:0) и игре чемпионата Испании с "Гранадой" (0:2).

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