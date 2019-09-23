11 работников полиции наказаны по делу изнасилования волейболистки

11 работников полиции подверглись дисциплинарным взысканиям по делу об изнасиловании 17-летней волейболистки. Ранее двое полицейских принудили девушку к действиям сексуального характера в поселке Витязево Краснодарского края.

Сотрудники МВД, которые подозреваются в преступлении, уволены из полиции. Также по отрицательным мотивам были уволены еще четыре сотрудника ППС.

От занимаемых должностей были освобождены начальник анапского ОМВД и его заместитель по охране общественного порядка. Другого замначальника анапского ОМВД предупредили о неполном служебном соответствии; двое сотрудников из руководства управления МВД по Краснодарскому краю получили строгий выговор.

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