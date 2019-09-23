Отец Хабиба Нурмагомедова внесен в Книгу рекордов России

Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, попал в Книгу рекордов России. Он признан самым успешным тренером по боевому самбо, сообщает сайт проекта.
Сертификат был вручен Абдулманапу во время чемпионата мира по боксу. 56-летний Нурмагомедов подготовил 18 чемпионов мира по боевому самбо. Также титулом владел его сын Хабиб.
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