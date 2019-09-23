В ОКР подтвердили информацию о возможном снятии России с Олимпиады

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал информацию о возможном отстранении от Олимпиады-2020 в Токио. Президент организации заметил, что "ситуация очень серьезная".
Ранее стало известно, что ВАДА запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия кодексу. Россия должна предоставить ответы на вопросы агентства в течение трех недель.
Организациям, ответственным за передачу базы данных, нужно в течение трех недель либо доказательно опровергнуть подозрения в манипуляциях, либо предпринять все меры по выявлению причастных, добавил глава ОКР.
"В противном случае, наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России в Играх в Токио в следующем году", - приводит "РИА Новости" слова Позднякова.
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