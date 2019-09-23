В Кремле отреагировали на обвинения со стороны ВАДА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на информацию о том, что команда может быть отстранена от Олимпиады-2020 в Токио. Ранее об этом сообщила британская пресса.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) начало проверку по подозрению в искажении данных Московской антидопинговой лаборатории. В агентстве предполагают, что таким образом в лаборатории могли заметать следы допинговых нарушений.

"Мы знаем, что действительно у WADA есть ряд вопросов. Сейчас установлен срок в три недели для подготовки ответа на эти вопросы. Поэтому в течение этих трех недель просто нужно подождать. В целом это вопрос, который касается наших спортивных властей, - именно там и будет готовиться ответ", - отметил Песков в интервью РБК.

На вопрос, связывался ли Кремль напрямую с ВАДА или через спортивное руководство, пресс-секретарь президента ответил, что ВАДА не является визави Кремля.

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