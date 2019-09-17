19-летний норвежец Эрлинг Холанд стал героем первого тура Лиги чемпионов. Форвард "Зальцбурга" в своем дебютном матче в Лиге чемпионов сделал хет-трик. Пострадал бельгийский "Генк". К концу второго тайма, когда Холанд ушел на замену, гости уступали в счете 2:6.
Холанд известен тем, что забил девять голов в одном матче. Произошло это в матче Норвегии против Гондураса на молодежном чемпионате мира-2019.
Ранее Холанд выступал в Норвегии за "Мольде". В январе он перешел в "Зальцбург". Нападающий в 13-ти играх забил 18 мячей.
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