"Зенит" заработал очко в выездном матче с "Лионом"

"Зенит" начал новый сезон Лиги чемпионов выездным матчем против "Лиона". Первый гол в этой игре забил нападающий Сердар Азмун на 41-й минуте. Иранец перед этим получил травму, но остался на поле и разыграл красивую "стеночку" с Артемом Дзюбой.



"Лион" - "Зенит". Гол Азмуна

Французская команда отыгралась в начале второго тайма. Защитник Вячеслав Караваев сбил в собственной штрафной Мемфиса Депая, а голландец реализовал пенальти - 1:1.

"Зенит" в следующем матче Лиги чемпионов сыграет с "Бенфикой" на своем поле. "Лион" отправится в гости к "Лейпцигу".

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