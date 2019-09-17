Встреча группового турнира Лиги чемпионов между итальянским "Интером" и чешской "Славией" завершилась неожиданным результатом. Миланцы спаслись от поражения в компенсированное время. На 63-й минуте за чехов гол забил нападающий Петер Олайника, а в составе хозяев поля мяч в ворота соперника на 92-й минуте отправил Николо Барелла.
"Славия" в следующем туре примет на своем поле дортмундскую "Боруссию". "Интер" сыграет на выезде против "Барселоны".
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