Лига чемпионов. "Интер" дома не смог обыграть "Славию"

Встреча группового турнира Лиги чемпионов между итальянским "Интером" и чешской "Славией" завершилась неожиданным результатом. Миланцы спаслись от поражения в компенсированное время. На 63-й минуте за чехов гол забил нападающий Петер Олайника, а в составе хозяев поля мяч в ворота соперника на 92-й минуте отправил Николо Барелла.



"Интер" - "Славия" - 1:1.

"Славия" в следующем туре примет на своем поле дортмундскую "Боруссию". "Интер" сыграет на выезде против "Барселоны".

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