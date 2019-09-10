Гол нападающего "Зенита" принес Ирану победу над Гонконгом

Сборная Ирана победила Гонконг в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча завершилась со счетом 2:0. Счет в этой игре открыл нападающий "Зенита" Сердар Азмун.

Для Ирана это была первая игра во втором отборочном раунде. В группе С вместе с командой выступают также Бахрейн, Ирак и Камбоджа. В следующий этап пройдут победители восьми групп и четыре лучших команды из занявших вторые места.

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