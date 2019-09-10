Аргентина вышла в полуфинал Кубка мира, обыграв Сербию

Сборная Аргентины в четвертьфинале Кубка мира по баскетболу победила Сербию. Встреча завершилась со счетом 97:87. Решающее преимущество аргентинцы заработали в последней четверти, выиграв ее с разницей в девять очков.

В полуфинале аргентинцы сыграют с победителем пары США - Франция. Другую полуфинальную пару составят лучшие из пар Испания - Польша и Австралия - Чехия.

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