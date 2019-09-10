"Спартак" примет участие в турнире в США

"Спартак" примет участие в зимнем турнире в США. Красно-белые сыграют на Florida Cup против бразильских "Коринтианса" и "Палмейраса", а также клуба из Колумбии "Атлетико Насьональ". Игры пройдут на 25-тысячном стадионе "Эксплория" во Флориде.
Генеральный директор клуба Томас Цорн заявил, что для "Спартака" это будет уникальный опыт. По его словам, команда проведет подготовительный период в отличных условиях.
"Участие во Florida Cup — это возможность расширить нашу базу болельщиков за океаном. Надеюсь, у "Спартака" появится много новых поклонников в США", — заявил Цорн.
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