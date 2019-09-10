Пресс-служба сборной России показала, что осталось за кадром матча отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Марио Фернандес.
Сборная России одержала пятую подряд победу в отборе. В группе лидирует Бельгия со стопроцентным результатом (18 очков), следом идут россияне (15). На третьем месте Казахстан (7), на четвертом - Кипр (7), на пятом - Шотландия (6). Аутсайдер группы - Сан-Марино, у которого очков нет.
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