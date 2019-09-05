Футболиста "Кристал Пэлас" могут наказать за укус соперника

Футболист Райан Иннисс может получить продолжительную дисквалификацию за укус соперника во время матча. Сейчас защитник выступает за "Ньюпорт Каунти", а права на него принадлежат "Кристал Пэлас".

Иннисс был удален в матче трофея футбольной лиги против "Вест Хэма", который завершился победой гостей со счетом 5:4. Иннисс был отстранен на три матча.

"Их футболист сообщил, что его укусили, мне предстоит разобраться в ситуации и понять, что случилось. Если так и было, то ему не будет никаких оправданий, я не стану за него бороться", — цитирует Evening Standard главного тренера "Ньюпорт Каунти" Майкла Флинна.

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