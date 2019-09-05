Футболиста "Кристал Пэлас" могут наказать за укус соперника

Футболист Райан Иннисс может получить продолжительную дисквалификацию за укус соперника во время матча. Сейчас защитник выступает за "Ньюпорт Каунти", а права на него принадлежат "Кристал Пэлас".
Иннисс был удален в матче трофея футбольной лиги против "Вест Хэма", который завершился победой гостей со счетом 5:4. Иннисс был отстранен на три матча.
"Их футболист сообщил, что его укусили, мне предстоит разобраться в ситуации и понять, что случилось. Если так и было, то ему не будет никаких оправданий, я не стану за него бороться", — цитирует Evening Standard главного тренера "Ньюпорт Каунти" Майкла Флинна.
Читайте также:
Названы претенденты на попадание в сборную года ФИФА
Владелец "Майами" пожертвовал $1 млн пострадавшим от урагана "Дориан"
Сборная России в Глазго готовится к матчу с Шотландией
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.