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Названы претенденты на попадание в сборную года ФИФА

Спорт » Командные виды » Футбол print

Международная Федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала список кандидатов в символическую сборную ФИФА по итогам прошедшего сезона. В списке 5 вратарей, 20 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих.

Вратари: Алиссон Беккер (Бразилия, "Ливерпуль"), Давид Де Хеа (Испания, "Манчестер Юнайтед"), Эдерсон (Бразилия, "Манчестер Сити"), Ян Облак (Словения, "Атлетико"), Марк-Андре тер Стеген (Германия, "Барселона").

Защитники: Жорди Альба (Испания, "Барселона"), Трент Александер-Арнолд (Англия, "Ливерпуль"), Дани Алвес (Бразилия, "ПСЖ"/"Сан-Паулу"), Жоау Канселу (Португалия, "Ювентус"/"Манчестер Сити"), Даниэль Карвахаль (Испания, "Реал"), Джорджо Кьеллини (Италия, "Ювентус"), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, "Ливерпуль"), Диего Годин (Уругвай, "Атлетико"/"Интер"), Йозуа Киммих (Германия, "Бавария"), Калиду Кулибали (Сенегал, "Наполи"), Эмерик Лапорт (Франция, "Манчестер Сити"), Маттейс де Лигт (Нидерланды, "Аякс" / "Ювентус"), Жерар Пике (Испания, "Барселона"), Серхио Рамос (Испания, "Реал"), Эндрю Робертсон (Шотландия, "Ливерпуль"), Алекс Сандро (Бразилия, "Ювентус"), Тиаго Сильва (Бразилия, "ПСЖ"), Рафаэль Варан (Франция, "Реал"), Марсело (Бразилия, "Реал"), Кайл Уокер (Англия, "Манчестер Сити").

Полузащитники: Серджи Бускетс (Испания, "Барселона"), Каземиро (Бразилия, "Реал"), Кевин Де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити"), Кристиан Эриксен (Дания, "Тоттенхэм"), Френки де Йонг (Нидерланды, "Аякс" / "Барселона"), Эден Азар (Бельгия, "Челси"/"Реал"), Нголо Канте (Франция, "Челси"), Тони Кроос (Германия, "Реал"), Артур (Бразилия, "Барселона"), Лука Модрич (Хорватия, "Реал") Поль Погба (Франция, "Манчестер Юнайтед"), Иван Ракитич (Хорватия, "Барселона"), Бернарду Силва (Португалия, "Манчестер Сити"), Душан Тадич (Сербия, "Аякс"), Артуро Видаль (Чили, "Барселона").

Нападающие: Серхио Агуэро (Аргентина, "Манчестер Сити"), Карим Бензема (Франция, "Реал"), Роберто Фирмино (Бразилия, "Ливерпуль"), Антуан Гризманн (Франция, "Атлетико"/"Барселона"), Харри Кейн (Англия, "Тоттенхэм"), Роберт Левандовски (Польша, "Бавария"), Садьо Мане (Сенегал, "Ливерпуль"), Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ"), Лионель Месси (Аргентина, "Барселона"), Неймар (Бразилия, "ПСЖ"), Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус"), Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль"), Сон Хын Мин (Южная Корея, "Тоттенхэм"), Рахим Стерлинг (Англия, "Манчестер Сити"), Луис Суарес (Уругвай, "Барселона").

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