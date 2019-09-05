Владелец "Майами" пожертвовал $1 млн пострадавшим от урагана "Дориан"

Владелец "Майами Хит" Мики Арисон пожертвовал 1 млн долларов на помощь пострадавшим от урагана "Дориан" на Багамских островах. Также деньги пойдут на ликвидацию последствий стихии. Сумма выделена из фонда Арисона, сообщает Miami Herald. Еще 1 млн долларов будет выделен корпорацией, которой владеет Арисон.
В пятницу ураган "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Четыре американских штата - Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина - объявили режим ЧС из-за приближения "Дориана". Президент США Дональд Трамп одобрил декларацию о введении режима ЧС в Южной Каролине.
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В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
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