US Open: российские итоги первого круга

На US Open завершились матчи первого круга. Российские теннисисты выступили по-разному.

Мужской разряд

Даниил Медведев, имещий 5-й номер посева, подтвердил свой класс, обыграв Праджнеша Гуннесварана в трех сетах - 6:4, 6:1, 6:2.

Вторая российский теннисист, входящий в топ-10, преподнес сенсацию со знаком минус. Карен Хачанов уступил канадцу Вашеку Поспишилу - 4:6, 7:5, 7:5, 4:6, 6:3.

Евгений Донской ожидаемо проиграл хорвату Борне Чоричу (7:6, 6:3, 6:0), а Андрей Рублев преподнес сюрприз болельщикам, победив грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:7, 7:6, 7:5).

Медведев во втором круге сыграет с боливийцем Уго Дельеном, Рублев встретится с французом Жилем Симоном.

Женский разряд

Из 11-ти россиянок в основной сетке первый круг смогли преодолеть четверо. Екатерина Александрова победила Саманту Стосур, а Маргарита Гаспарян - Присцилу Хорн. Обе австралийки сдались в двух сетах. Анна Калинская обыграла экс-первую ракетку мира Слоан Стивенс, Анастасия Павлюченкова прошла француженку Полин Пармантье.

Анна Билнкова проиграла японке Наоми Осаке, Анастасия Потапова - американке Кори Гауфф, Наталья Вихлянцева - Юлии Гергес (Германия), Вероника Кудерметова - Франческе Ди Лоренцо (США), Светлана Кузнецова - Кристи Ан (США), Дарья Касаткина - Джоане Конте (Великобритания), Мария Шарапова - Серене Уильямс.

Во втором круге Павлюченкова сыграет с Кики Бертенс (Голландия), Калинская - с Кристи Ан (США), Гаспарян - с Джоанной Контой, Александрова - с Чжан Шуай (Китай).

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