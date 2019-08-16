Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор может быть наказан штрафом за нападение на пожилого мужчину в баре. Пострадавший подал жалобу в полицию, из-за чего власти Дублина выдвинут спортсмену обвинение. В ближайшее время Конор будет вызван в суд для дачи показаний.
Макгрегор не совладал с нервами в одном из пабов Дублина. Спортсмен решил угостить посетителей заведения своим виски. Один из мужчин отказался выпить напиток, за что получил удар в голову.
Другие посетители заведения оттащили бойца от мужчины. Видео инцидента попало в сеть.
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