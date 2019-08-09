Актер Назаров спел о победе "Спартака" над "Туном"

Актер Дмитрий Назаров, известный болельщик "Спартака" посвятил песню победе команды над швейцарским "Туном" в Лиге Европы. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.



Назаров спел песню про "Спартак"

"Спартак" обыграл "Тун" на выезде со счетом 3:2, дубль в этой игре сделал Зелимхан Бакаев. Ответная игра состоится в Москве 15 августа.

Текст песни Назарова:

"По "Туну", по упрямому "Туну", Где из пластмассы изумрудный газон, Вы натянули, душ болельщицких струны, Я сердцем слышу их тугой перезвон. Вы отчаянно бились, до последнего вздоха, Отступив — выпрямлялись, как былинный "Спартак". Если Шюррле промазал — это даже неплохо, Значит будет усердно исправлять свой косяк. По "Туну", по настырному "Туну", Что затерялся в невысоких горах, Мы научились брать за жабры фортуну, И начинаем побеждать на зубах".