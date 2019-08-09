Актер Назаров спел о победе "Спартака" над "Туном"

Актер Дмитрий Назаров, известный болельщик "Спартака" посвятил песню победе команды над швейцарским "Туном" в Лиге Европы. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.
"Спартак" обыграл "Тун" на выезде со счетом 3:2, дубль в этой игре сделал Зелимхан Бакаев. Ответная игра состоится в Москве 15 августа.
Текст песни Назарова:
"По "Туну", по упрямому "Туну",
Где из пластмассы изумрудный газон,
Вы натянули, душ болельщицких струны,
Я сердцем слышу их тугой перезвон.
Вы отчаянно бились, до последнего вздоха,
Отступив — выпрямлялись, как былинный "Спартак".
Если Шюррле промазал — это даже неплохо,
Значит будет усердно исправлять свой косяк.
По "Туну", по настырному "Туну",
Что затерялся в невысоких горах,
Мы научились брать за жабры фортуну,
И начинаем побеждать на зубах".
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