Неожиданный "Ростов": турнирная таблица РПЛ после четырех туров

В понедельник матчем "Ахмат" - "Оренбург" завершился 4-й тур чемпионата России. Грозненцы победили со счетом 2:1, оставив соперника без очков. Клуб из Оренбурга является аутсайдером турнира.

Лидирует в чемпионате "Зенит", набравший 10 очков. Питерская команда потеряла очки в последней игре с "Краснодаром" (1:1). Вторыми идут московские армейцы. ЦСКА проиграл на старте "Крыльям Советов" и набрал 9 очков.

Третья строчка неожиданно принадлежит "Ростову". Команда Валерия Карпина обыграла "Оренбург" и тульский "Арсенал", а также сыграла вничью со "Спартаком" и "Уралом". Донской клуб - самый результативный на старте чемпионата с 9-ю голами.

Турнирная таблица РПЛ

И В Н П О 1. Зенит 4 3 1 0 7 - 2 10 2. ЦСКА 4 3 0 1 4 - 3 9 3. Ростов 4 2 2 0 9 - 7 8 4. Краснодар 4 2 1 1 7 - 4 7 5. Урал 4 2 1 1 8 - 6 7 6. Арсенал Т 4 2 1 1 7 - 6 7 7. Локомотив 4 2 1 1 5 - 4 7 8. Рубин 4 2 1 1 3 - 2 7 9. Ахмат 4 2 0 2 3 - 5 6 10. Динамо М 4 1 2 1 3 - 2 5 11. Спартак 4 1 2 1 3 - 4 5 12. Уфа 4 1 1 2 6 - 7 4 13. Крылья Советов 4 1 0 3 6 - 7 3 14. Тамбов 4 1 0 3 4 - 5 3 15. Сочи 4 0 1 3 0 - 6 1 16. Оренбург 4 0 0 4 3 - 8 0

Читайте также:

Мать Малкома не увидела расизма со стороны фанатов "Зенита"

Рогозин поблагодарил Трефилова за работу с гандбольной сборной

20 чеченцев подрались с футбольными фанатами в Польше