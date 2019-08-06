В понедельник матчем "Ахмат" - "Оренбург" завершился 4-й тур чемпионата России. Грозненцы победили со счетом 2:1, оставив соперника без очков. Клуб из Оренбурга является аутсайдером турнира.
Лидирует в чемпионате "Зенит", набравший 10 очков. Питерская команда потеряла очки в последней игре с "Краснодаром" (1:1). Вторыми идут московские армейцы. ЦСКА проиграл на старте "Крыльям Советов" и набрал 9 очков.
Третья строчка неожиданно принадлежит "Ростову". Команда Валерия Карпина обыграла "Оренбург" и тульский "Арсенал", а также сыграла вничью со "Спартаком" и "Уралом". Донской клуб - самый результативный на старте чемпионата с 9-ю голами.
Турнирная таблица РПЛ
|И
|В
|Н
|П
|О
|1.
|Зенит
|4
|3
|1
|0
|7
|-
|2
|10
|2.
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|4
|-
|3
|9
|3.
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|9
|-
|7
|8
|4.
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|7
|-
|4
|7
|5.
|Урал
|4
|2
|1
|1
|8
|-
|6
|7
|6.
|Арсенал Т
|4
|2
|1
|1
|7
|-
|6
|7
|7.
|Локомотив
|4
|2
|1
|1
|5
|-
|4
|7
|8.
|Рубин
|4
|2
|1
|1
|3
|-
|2
|7
|9.
|Ахмат
|4
|2
|0
|2
|3
|-
|5
|6
|10.
|Динамо М
|4
|1
|2
|1
|3
|-
|2
|5
|11.
|Спартак
|4
|1
|2
|1
|3
|-
|4
|5
|12.
|Уфа
|4
|1
|1
|2
|6
|-
|7
|4
|13.
|Крылья Советов
|4
|1
|0
|3
|6
|-
|7
|3
|14.
|Тамбов
|4
|1
|0
|3
|4
|-
|5
|3
|15.
|Сочи
|4
|0
|1
|3
|0
|-
|6
|1
|16.
|Оренбург
|4
|0
|0
|4
|3
|-
|8
|0
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