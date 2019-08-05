20 чеченцев подрались с футбольными фанатами в Польше

20 граждан России чеченского происхождения были задержаны в Польше в результате драки с местными футбольными фанатами. Инцидент произошел в городе Краков, на парковке торгового центра, сообщает RMF FM.

Полиция задержала также несколько поляков, фанатов футбольного клуба "Краковия". У хулиганов и чеченцев были изъяты оружие и наркотики. Причиной конфликта стала торговля на городском рынке Кракова.

В настоящее время полиция проводит обыски в квартирах задержанных.

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