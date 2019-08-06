Мать Малкома не увидела расизма со стороны фанатов "Зенита"

Флавия де Оливейра, мать футболиста "Зенита" Малкома, заявила, что ничего не знает о расизме по отношению к своему сыну. Ранее британские таблоиды распространили информацию о том, что фанаты питерского клуба посвятили бразильцу баннер "Спасибо руководству за верность традициям". Журналисты посчитали, что тем самым болельщики высказали протест против перехода футболиста из-за его цвета кожи.

Пресс-служба "Зенита" позже выступила с опровержением этой информации. Заявление клуба подтверждает и мать футболиста.

"Когда я прочитала новости, то сразу позвонила сыну. Он не сразу понял, о чем я его спрашиваю. Малком ничего такого не увидел и был очень доволен после игры. Его хорошо приняли в клубе. Он даже сказал, что начнет учить русский язык с преподавателем. А вчера он спокойно прогулялся по городу.

Я была жертвой расизма во Франции, а Малком однажды столкнулся с этим в Испании. Но я воспитала сына так, чтобы он не зацикливался на этой проблеме", - приводит ESPN Флавии.

Читайте также:

Свидетели раскрыли подробности гибели двух спортсменок в Крыму

20 чеченцев подрались с футбольными фанатами в Польше

Заявление об УДО Кокорина и Мамаева будет рассмотрено позже