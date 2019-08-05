Рогозин поблагодарил Трефилова за работу с гандбольной сборной

Председатель попечительского совета Федерации гандбола России (ФГР), гедиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил бывшего главного тренера женской сборной Евгения Трефилова за работу. Сегодня стало известно, что специалист, приведший команду к олимпийскому золоту, покинул свой пост.

"От имени попечительского совета Федерации гандбола России низкий поклон Евгению Васильевичу Трефилову за то, что он сделал для нашего женского гандбола, за то, что вместе с нашими девушками подарил нам победу на Олимпиаде в Рио!" — написал Рогозин на своей странице в "Твиттере".

Трефилов работал со сборной с 1999 по 2012 и с 2013 по 2019 год. Вместе с ним команда завоевала золото Олимпиады-2016, четыре раза становилась чемпионом мира, а также завоевывала награды на чемпионатах Европы. В последнее время у 64-летнего специалиста были проблемы со здоровьем. В конце сезона он из-за операции на сердце не руководил "Кубанью".

Место Трефилова в сборной занял испанец Амброс Мартин, который также является тренером клуба "Ростов-Дон".

Читайте также:

Свидетели раскрыли подробности гибели двух спортсменок в Крыму

20 чеченцев подрались с футбольными фанатами в Польше

Заявление об УДО Кокорина и Мамаева будет рассмотрено позже