Голодец назначена главой совета ЧМ-2022 по волейболу

Вице-премьер России Ольга Голодец была назначена председателем координационного совета ЧМ-2022 по волейболу. Турнир пройдет в России с 26 августа по 11 сентября.

Заместителем председателя совета назначен министр спорта Павел Колобков. Матчи турнира состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске и Уфе. Еще два города определятся позднее.

Чемпионат мира по волейболу проходит каждые четыре года. Последний турнир прошел в Италии и Болгарии. Самая титулованная команда - сборная СССР/России.

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