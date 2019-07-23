Малютин завоевал бронзу на дистанции со скандальным китайцем Сунь Яном

Китаец Сунь Ян одержал победу на дистанции 200 м вольным стилем на чемпионате мира в корейском Кванджу. Он в финальном заезде показал время 1 минута 44,93 секунды. Вторым стал японец Кацухиро Мацумото (1 минута 44,93 секунды).

Бронза на счету российского пловца Мартина Малютина. Он проплыл дистанцию за 1 минуту 45,63 секунды.

Отметим, Сунь Ян неоднократно попадал в скандалы. В феврале он разбил молотком свою допинг-пробу на глазах у допинг-офицеров, возмутившись тем, что они неправильно оформили документы для внеплановой проверки.

Уже на этом турнире китаец стал самым обсуждаемым пловцом после того, как на пьедестал почета вместе с ним отказался подниматься австралиец.

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