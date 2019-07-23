"Барселона" продлит контракт с Месси в десятый раз

"Барселона" в скором времени начнет переговоры о продлении контракта с нападающим Лионелем Месси. Руководство каталонцев предлагает своему лидеру новое соглашение до 2023 года. Как отмечает Marca, это будет десятое продление для аргентинца в его карьере в "Барселоне".

Действующее соглашение между клубом и Месси истекает в 2021 году. От "Барсы" переговоры будет вести президент клуба Хосеп Мария Бартомеу. Со стороны Месси выступит его отец Хорхе. В ESPN считают, что каталонцам придется предложить Месси улучшенные финансовые условия и согласовать трансферную политику.

Месси провел в "Барселоне" всю свою карьеру. На его счету 687 матчей и 603 гола за клуб.

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