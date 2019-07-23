Шредера в "Торпедо" встретили черепашки-ниндзя

Новичок нижегородского "Торпедо" Джастин Шредер был оригинально представлен пресс-службой клуба. Фамилия хоккеиста созвучна с антигероем комиксов про черепашек-ниндзя, поэтому в аэропорту его встречал сотрудник клуба в образе одной из черепах.
Бывший форвард "Коламбуса" подписал контракт с "Торпедо" на один сезон. Ранее он также выступал за "Миннесоту" и "Ванкувер". В прошлом сезоне выступал за "Рокфорд Айсхогс". Он в 45-ти матчах забросил 19 шайб и отдал 26 результативных передач.
Читайте также:
"Ростов" выступил с заявлением после драки фанатов "Спартака" с ОМОН
Самый дорогой спортивный клуб мира стоит $5 млрд
"Бостон Брюинз" заключил контракт с 19-летним российским хоккеистом
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.
Сегодня в Москве прошел очередной протестный митинг незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.
Правозащитник Динар Идрисов сообщил в Facebook об убийстве активистки Елены Григорьевой.