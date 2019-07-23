Шредера в "Торпедо" встретили черепашки-ниндзя

Новичок нижегородского "Торпедо" Джастин Шредер был оригинально представлен пресс-службой клуба. Фамилия хоккеиста созвучна с антигероем комиксов про черепашек-ниндзя, поэтому в аэропорту его встречал сотрудник клуба в образе одной из черепах.



Встреча Шредера

Бывший форвард "Коламбуса" подписал контракт с "Торпедо" на один сезон. Ранее он также выступал за "Миннесоту" и "Ванкувер". В прошлом сезоне выступал за "Рокфорд Айсхогс". Он в 45-ти матчах забросил 19 шайб и отдал 26 результативных передач.

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