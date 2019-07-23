"Спартак" договорился о покупке уругвайского футболиста ПСВ

"Спартак" достиг договоренности с голландским ПСВ о покупке полузащитника сборной Уругвая Гастона Перейро. Сумма трансфера составляет около 15 млн евро, сообщает De Telegraaf. Красно-белым необходимо согласовать условия личного контракта с футболистом, но в Голлнадии считают, что игрок не откажет российскому клубу.
До 2015 года Перейро выступал за "Насьонал", после чего его купил ПСВ примерно за 7 млн евро. В прошлом сезоне хавбек забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач в 36 играх за клуб.
В составе сборной Уругвая Перейро забил 4 гола в девяти матчах.
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