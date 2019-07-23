Футболисту Марезу могут запретить въезд на территорию Египта

Футболисту сборной Алжира и "Манчестер Сити" Рияду Марезу могут запретить въезд на территорию Египта, сообщает Awarenessng.com. Игрок не пожал руку премьер-министру этой страны Мустафе Мдабули и министру спорта Ашрафу Собхи во время награждения на Кубке Африки.
Алжирцы в финале обыграли Сенегал со счетом 1:0 и во второй раз в истории выиграли трофей. Марез на церемонии закрытия пожал руку президенту ФИФА Джанни Инфантино, но демонстративно прошел мимо представителей принимающей стороны - Египта.
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