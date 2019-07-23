"Ростов" выступил с заявлением после драки фанатов "Спартака" с ОМОН

Футбольный клуб "Ростов" выступил с заявлением в связи с ситуацией, которая сложилась после субботнего матча донской команды против "Спартака". Болельщики красно-белых были избиты сотрудниками ОМОН в подтрибунном помещении "Ростов Арены".
В клубе отметили, что работники стадиона вели себя подобающим образом, а некоторые фанаты на гостевом секторе грубо нарушали правила поведения. "Ростов" просит соблюдать все законы во избежание подобных ситуаций.
"В части компетенции клуба обеспечение безопасности матча происходило стандартным образом в рамках профильных нормативно-правовых актов России. Стюарды стадиона «Ростов Арена» вели себя корректно и доброжелательно.
Матч был омрачен поведением отдельных болельщиков гостевого сектора, которые грубо нарушали правила поведения, в частности зажигали пиротехнику и вступали в конфликты с контролёрами-распорядителями.
Наши двери всегда открыты и мы готовы оказывать всё необходимое содействие гостям, однако убедительно просим соблюдать принятые нормы поведения во избежание подобных ситуаций", - говорится в заявлении клуба.
Читайте также:
Самый дорогой спортивный клуб мира стоит $5 млрд
"Бостон Брюинз" заключил контракт с 19-летним российским хоккеистом
Мозгов не поможет сборной России на Кубке мира по баскетболу
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.
Сегодня в Москве прошел очередной протестный митинг незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.
Правозащитник Динар Идрисов сообщил в Facebook об убийстве активистки Елены Григорьевой.