"Ростов" выступил с заявлением после драки фанатов "Спартака" с ОМОН

Футбольный клуб "Ростов" выступил с заявлением в связи с ситуацией, которая сложилась после субботнего матча донской команды против "Спартака". Болельщики красно-белых были избиты сотрудниками ОМОН в подтрибунном помещении "Ростов Арены".

В клубе отметили, что работники стадиона вели себя подобающим образом, а некоторые фанаты на гостевом секторе грубо нарушали правила поведения. "Ростов" просит соблюдать все законы во избежание подобных ситуаций.

"В части компетенции клуба обеспечение безопасности матча происходило стандартным образом в рамках профильных нормативно-правовых актов России. Стюарды стадиона «Ростов Арена» вели себя корректно и доброжелательно. Матч был омрачен поведением отдельных болельщиков гостевого сектора, которые грубо нарушали правила поведения, в частности зажигали пиротехнику и вступали в конфликты с контролёрами-распорядителями. Наши двери всегда открыты и мы готовы оказывать всё необходимое содействие гостям, однако убедительно просим соблюдать принятые нормы поведения во избежание подобных ситуаций", - говорится в заявлении клуба.

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