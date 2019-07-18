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Иранским женщинам разрешили ходить на футбол

Спорт » Командные виды » Футбол print

Федерация футбола Ирана разрешила женщинам посещать отборочные матчи чемпионата мира-2022. ФИФА сообщила, что на письмо главы организации Джанни Инфантино по этому вопросу был получен положительный ответ от главы Федерации футбола Ирана Мехди Таджа, сообщает Punch.

Теперь для вступления решения в силу нужно одобрение правительства Ирана. Напомним, что женщинам в Иране запрещено посещать стадионы с 1981 года после Исламской революции 1979 года. В отборочном турнире чемпионата мира-2022 сборная Ирана сыграет с Ираком, Бахрейном, Камбоджей и Гонконгом.

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Темы иран футбол женщины
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