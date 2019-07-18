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Путин поздравил "КамАЗ-мастер" с победой в ралли "Шелковый путь"

Спорт » Одиночные виды » Авторалли print

Президент России Владимир Путин поздравил команду "КамАЗ-мастер" с победой в ралли "Шелковый путь". Телеграмма появилась на сайте Кремля.

"Представители знаменитой команды "КамАЗ-мастер" не впервые поднимаются на высшую ступень пьедестала почета. И очень важно, что и в этот раз вы подтвердили свое лидерство, проявили профессионализм и силу духа, вновь продемонстрировали надежность отечественной техники и мастерство экипажей, подарили зрителям, многочисленным любителям автоспорта яркие незабываемые моменты", - говорится в телеграме.

Ралли-рейд "Шелковый путь" прошел в девятый раз. Гонка стартовала в Иркутске, а финишировала в китайском уезде Дуньхуан. Три первых места заняли пилоты "КамАЗ-мастер".

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Темы автоспорт ралли-рейды
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