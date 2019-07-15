На матче "Рубин" - "Локомотив" впервые будет работать система ВАР

В Российской премьер-лиге сегодня впервые будет использована система видеоассистентов рефери (ВАР). Дебют состоится на матче 1-го тура между "Локомотивом" и "Рубином". Игра состоится 15 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.

За предоставление и обслуживание ВАР будет отвечать "Ростелеком", сообщает ТАСС. Главным рефери на этой игре будет работать Михаил Вилков.

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