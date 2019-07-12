"Барселона" объявила о переходе Гризманна. "Атлетико" против

"Барселона" объявила о переходе футболиста "Атлетико" Антуана Гризманна. Контракт с футболистом рассчитан на пять лет, француз заработает 105 млн евро. В договоре прописаны рекордные для футбола отступные - 800 млн евро.
В "Атлетико" с трансфером несогласны. Мадридский клуб выступил с заявлением, в котором заявил, что будет обжаловать переход. "Матрасники" считают, что "Барса" должна заплатить 200 млн евро вместо 120.
Все дело в том, что отступные за Гризманна по контракту с "Атлетико" до 1 июля 2019 года составляли 200 млн евро. В "Атлетико" считают, что Гризманн и "Барселона" договорились намного раньше. Сегодня юрист Гризманна оплатил 120 млн евро в офисе Ла лиги, что в Мадриде посчитали нарушением контракта.
Читайте также:
Фанат киевского "Динамо" и Гитлера баллотируется в Верховную Раду
Черышев стал самым дорогим футболистом России
Гаджи Гаджиев: "Арсенал" и "Динамо" - претенденты на еврокубки
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Владимир Путин не поддержал рекомендации Госдумы о наложении санкций на Грузию. Юрист Анатолий Капустин считает, что Габунию надо наказывать в частном порядке.
Святые апостолы из числа 12-ти ближайших учеников Христа, призванных Им Самим на служение, равны по своему достоинству, но больше других прославились ревностью в проповеди Евангелия святые апостолы Петр и Павел. Поэтому Церковь именует их первоверховными. Очень разные, они нередко спорили друг с другом, но в истории их имена сплелись воедино.