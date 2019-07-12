"Барселона" объявила о переходе Гризманна. "Атлетико" против

"Барселона" объявила о переходе футболиста "Атлетико" Антуана Гризманна. Контракт с футболистом рассчитан на пять лет, француз заработает 105 млн евро. В договоре прописаны рекордные для футбола отступные - 800 млн евро.

В "Атлетико" с трансфером несогласны. Мадридский клуб выступил с заявлением, в котором заявил, что будет обжаловать переход. "Матрасники" считают, что "Барса" должна заплатить 200 млн евро вместо 120.

Все дело в том, что отступные за Гризманна по контракту с "Атлетико" до 1 июля 2019 года составляли 200 млн евро. В "Атлетико" считают, что Гризманн и "Барселона" договорились намного раньше. Сегодня юрист Гризманна оплатил 120 млн евро в офисе Ла лиги, что в Мадриде посчитали нарушением контракта.

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