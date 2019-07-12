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Фанат киевского "Динамо" и Гитлера баллотируется в Верховную Раду

Спорт » Командные виды » Футбол print

Фанат киевского "Динамо" Ростислав Карпич будет участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду. Он идет в депутаты по 213-му мажоритарному округу Киева. Молодой человек был зарегистрирован в кандидаты месяц назад. По мнению экспертов, он имеет неплохие шансы на победу в своем округе, если сможет обойти одиозного Борислава Березу.

Карпич стал известным в 2015 году, после финала Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером". Тогда он выбежал на поле стадиона "Олимпийский" в Киеве с файером в руках и красной футболке со свастикой. Такая расцветка - копия флага Третьего рейха.

Свою приверженность к нацистским взглядам Карпич не скрывает. Фотография с финала до недавнего времени висела у него заглавной в Instagram. Этот снимок разлетелся по всем информагентсвам мира.

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Темы футбол украина фк динамо киев верховная рада
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