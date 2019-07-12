Бывший тренер "Анжи" Гаджи Гаджиев перед стартом сезона в интервью для "Правды.Ру" назвал главных претендентов в борьбе за еврокубки. Турнир начнется сегодня матчем в Туле между "Арсеналом" и "Динамо".
"Первые претенденты: "Зенит", Краснодар, "Локомотив", "Спартак", ЦСКА. В прошлом году еще очень удачно сыграл "Арсенал", но в этом году из этого клуба ушло много игроков. И сейчас сложно сказать, насколько будет готов клуб. Но очень хорошая была работа в концовке, и "Арсенал" выглядел здорово. Можно сказать, что это тоже один из кандидатов. Московское "Динамо" неплохо укрепляется. Возможно, и они будут претендентами. Сейчас очень сложно прогнозировать. Надо хотя бы какую-то часть игр посмотреть", - заявил Гаджиев.
"Арсенал" в этом сезоне дебютирует в еврокубках. Скорее всего, туляки сыграют с "Нефтчи" во втором раунде Лиги Европы.
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