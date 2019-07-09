"Рубин" подписал футболиста сборной Грузии Микелтадзе

"Рубин" объявил о подписании контракта с грузинским футболистом Бекой Микелтадзе. Нападающий перешел в казанский клуб на правах свободного агента. Соглашение между сторонами составлено до лета 2020 года.
Микелтадзе ранее выступал за "Зестафони", тбилисское "Динамо" и "Рустави". В 2018 году он перешел в "Анортосис" из Кипра. В составе команды провел 23 матча, в которых забил два мяча.
Футболист выступает в составе сборной Грузии. За молодежную команду провел 13 матчей и забил пять голов.
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