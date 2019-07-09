Итальянский форвард Марио Балотелли может вернуться в чемпионат Англии. Агенты футболиста предложили его услуги "Вест Хэму". Главный тренер команды Мануэль Пеллегрини ранее работал с итальянцем в "Манчестер Сити", поэтому есть вероятность, что предложение будет рассмотрено положительно.
Ранее Балотелли выступал за "Интер", "Манчестер Сити", "Милан", "Ливерпуль", "Ниццу" и "Марсель". Летом у него закончился контракт с французской командой, поэтому "Вест Хэму" итальянец может достаться бесплатно.
В своей карьере Балотелли провел 359 матчей, в которых забил 146 голов. За сборную Италии он отыграл 36 встреч и забил 14 мячей.
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